شاهد.. متظاهرون نيجيريون يقيمون حواجز في شوارع لاغوس

ظل المتظاهرون المناهضون للشرطة النيجيرية في شوارع لاغوس الأربعاء، حيث خرقوا حظر التجول الذي فرضته الحكومة بعد ليلة من العنف الفوضوي تعرض خلالها المتظاهرون لإطلاق النار، ما أثار غضبا عالميا.
وأقام المتظاهرون حواجز بالقرب من ليكي تول بلازا في لاغوس، حيث تعرض المتظاهرون لإطلاق النار ما تسبب في وقوع إصابات وعدد غير معروف من القتلى.
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