شاهد: وقفة احتجاجية للعاملين بوكالات السفر أمام وزارة السياحة التونسية

تظاهر عدد من العاملين بوكالات السفر والقطاع السياحي اليوم الثلاثاء أمام مقر وزارة السياحة في تونس العاصمة.

وطالب المتظاهرون الوزارة بدعمهم مادياً في وقت يمر فيه القطاع السياحي التونسي بأزمة خانقة جرّاء تفشي فيروس كورونا المستجد.

واعترض المحتجون على قرارات الحكومة بتحميلهم تكاليف ضمانات الرحلات السياحية التجارية فيما يتعلق بسلامة المسافرين وإجراء الاختبارات الطبية والإجلاء والحجر الصحي الخاص بالمصابين منهم.

وقفة وكلاء السفر في تونس AFP

وقال عزيز بن عيسى، وهو وكيل للسفر: "لقد تخلفنا عن الركب بطريقة ما، لأنه لم يكن هناك إنتاج في مجال وكالات السفر لعدة أشهر".

وأضاف: "اليوم بدون دعم ملموس، ومع الوعود التي قطعتها الحكومة قبل بضعة أشهر والتي لم تنفذ، يمكنني القول إن هذا القطاع سيختفي قريباً جداً في تونس".

ووفقاً لحاتم صالح، وهو وكيل آخر للسفريات، فقد تضطر 85% من وكالات السفر إلى إغلاق أبوابها بسبب الأوضاع القائمة.