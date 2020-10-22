لوحة أرني الـ "مونيه" للفنان المجهول بانكسي تباع بسعر خيالي في مزاد بلندن

بيعت لوحة لفنان الشارع البريطاني بانكسي في مزاد سوذبيز بلندن بسعر يعادل 9.8 مليون دولار أمريكي، وهو ثمن فاق توقعات اليومين الماضيين بحوالي الضعف تقريبا.

اللوحة التي حملت عنوان "أرني الـ "مونيه" (النقود) رسمها بانكسي عام 2005 ويحاكي فيها لوحة شهيرة لفنان الانطباعية الفرنسي كلود مونيه، فيها مشهد لجسر ياباني يعلو بحيرة صغيرة تطفو على سطحها أزهار الزنبق، لكن الفنان الثائر أضاف إلى مياه البحيرة مجموعة من مخلفات المجتمع الاستهلاكي الحالي.

يقول أليكس برانتشيك، رئيس قسم الفن الأوروبي المعاصر في دار سوذبيز إنها من أقوى أعمال بانكسي و "أكثرها أيقونية".

وتعتبر هذه اللوحة ثاني أغلى عمل فني يباع لبانكسي، حيث شهد المزاد نفسه العام الفائت بيع لوحة أخرى حملت اسم "برلمان القردة" بسعر تجاوز 13 مليون دولار، وبيعت جدارية "اغفر لنا تعدينا على ممتلكات الغير" بمبلغ 8.3 مليون دولار أمريكي في مزاد سوذبيز بهونغ كونغ.