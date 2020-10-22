منح البرلمان الأوروبي يمنح جائزة ساخاروف لحقوق الإنسان إلى المعارضة الديمقراطية في بيلاروس، التي تقودها سفيتلانا تيكانوفسكايا، ضد رئيس البلاد الكسندر لوكاشنكو.

وقال رئيس البرلمان دافيد ساسولي إن هناك في صف المعارضة البيلاروسية شيء قوي، لا يمكن للقوة وحشية أن تهزمه أبدا، وهي الحقيقة. وغرد ساسولي على صفحته في موقع تويتر قائلا: "نحن إلى جانبكم".

وجاء منح الجائرة بدعم من عديد الكتل البرلمانية، من بينها حزب الشعب الأوروبي اليميني، وتكتل اشتراكيون وديمقراطيون، ومجموعة جدد أوروبا التي تضم وسطيين وليبيراليين.