رئيس الوزراء الفرنسي يعلن توسيع نطاق حظر التجول ويقول إن الأسابيع المقبلة ستكون قاسية

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس الخميس أنّ نطاق حظر التجول الليلي في المدن الفرنسية الكبيرة سيتسع بدءا من السبت ليخضع له نحو 46 مليون نسمة، ما يعني فرنسيين من أصل ثلاثة، بهدف مواجهة الموجة الوبائية الثانية من كوفيد-19.

وحذر في سياق إعلانه توسيع نطاق حظر التجول الذي يمتد من التاسعة مساء حتى السادسة صباحا، من أن "الأسابيع المقبلة ستكون قاسية وستخضع خدماتنا الاستشفائية لضغط شديد". وتوقع كذلك أن يكون شهر تشرين الثاني/نوفمبر "مرهقا" وأن يواصل عدد الوفيات "ارتفاعه".

وسيبدأ الحظر الجديد ليل الجمعة إلى السبت، وسيمتد لستة أسابيع. ويعني ذلك إغلاق الحانات والمطاعم والمتاجر الواقعة في المناطق المعنية عند الساعة التاسعة مساء. وبعد موجة أولى أسفرت عن أكثر من 30 ألف وفاة في الربيع، تواجه فرنسا منذ بضعة أسابيع موجة وبائية ثانية. وسجّلت البلاد أكثر من 34 ألف وفاة جراء الإصابات بفيروس كورونا المستجد، ويخضع 2239 مريضا للعناية الصحية المركزة، في اعلى عدد منذ أيار/مايو.

وأوضح جان كاستيكس "في حال لم ننجح جماعيا في السيطرة على الوباء، سنواجه وضعاً مأسويا وسننظر في امكانية فرض إجراءات أقسى".

وكانت فرنسا فرضت في الربيع حجرا عاما لشهرين. وتتطلع الحكومة إلى إقرار قيود على التنقلات، والتجمعات أو على فتح مرافق ومنشآت حتى الاول من نيسان/ابريل 2021 على الأقل، ستشمل كامل الاراضي الوطنية أو جزءا منها وفقا للوضع الوبائي القائم.