رغم التحذيرات الأوروبية.. تركيا تمدّد مهمة استكشاف الغاز في شرق المتوسط

أعلنت تركيا الأربعاء أنّها تعتزم تمديد مهمّة لاستكشاف الغاز في شرق المتوسط أثارت توتراً مع اليونان، متجاهلة تحذيرات الدول الغربية. وجاء في إعلان للبحرية التركية الأربعاء في رسالة إلى نظام الإنذار البحري "نافتيكس" أن السفينة "عروج ريس" التي كان من المقرر أن تنهي عملها الخميس، ستواصل عملها البحري حتى 27 تشرين الأول/أكتوبر.

وأصبحت السفينة "عروج ريس" رمزاً لشهيّة أنقرة للغاز الطبيعي في شرق المتوسط حيث أطلق العثور على احتياطات كبيرة في السنوات الأخيرة سباقاً على ما يسمّى "الذهب الأزرق".

وأعادت الثروات الكامنة تحت المتوسط إثارة نزاعات مزمنة حول الحدود البحرية بين تركيا واليونان، حيث تتّهم أثينا أنقرة بخرق القانون الدولي بأنشطتها الاستكشافية في المياه اليونانية، بما في ذلك جنوبي جزيرة كاستيلوريزو.

وتصرّ تركيا على أنها تمارس حقها باستكشاف الموارد في مياه المتوسط، وتعتبر أن هذه الجزيرة الصغيرة لا يجب أن يعتد بها في مطالبة اليونان بالسيادة على المنطقة البحرية.

وبعد خطوة مماثلة في آب/أغسطس أثارت خلافا، أعادت أنقرة إرسال سفينة "عروج ريس" إلى المياه الاستراتيجية بين قبرص وجزيرتي كريت وكاستيلوريزو اليونانيتين.

وأعادت تركيا إرسال السفينة الأسبوع الماضي، ما قوّض الآمال بخفض منسوب التوتر.

والأربعاء قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إن تركيا لديها "أوهام امبريالية" في شرق المتوسط، فيما طالبت حكومته الاتحاد الأوروبي ببحث تعليق الوحدة الجمركية مع تركيا.