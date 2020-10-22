بدأ مقاتلو فارك اليساريون السابقون مسيرة استمرت عشرة أيام في كولومبيا الأربعاء، احتجاجا على مقتل 234 متمردا سابقا ألقوا أسلحتهم بموجب اتفاق السلام التاريخي لعام 2016، الذي أنهى نصف قرن من الصراع.

وخرج المقاتلون السابقون عندما خرج سكان أصليون ومعلمون وطلاب ونقابات إلى الشوارع في جميع أنحاء البلاد كجزء من إضراب وطني للمطالبة بتحرك الحكومة وللاحتجاج على العنف الذي يمارس ضد السكان الأصليين.