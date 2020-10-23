شاهد: دبي تدشن النافورة الأكبر في العالم

حطم في مدينة دبي الإماراتية الرقم القياسي لأكبر نافورة في العالم، وسط جو احتفالي أضيئت خلاله سماء المدينة بالألعاب النارية.

وتقع "نافورة النخلة" في منطقة نخلة الجميرا، وهي تغطي مساحة 14،335 مترا مربعا، ولها أكثر من أنبوب إنارة "ليد"، و7500 فوهة يمكن أن ينفث منها الماء على ارتفاع 105 أمتار.

وقال ممثل موسوعة غينيس للأرقام القياسية، إن حامل الرقم القياسي السابق احتفظ باللقب مدة 11 سنة، قبل أن تنتزعه هذه النافورة في دبي.

وستكون نافورة النخلة الراقصة مفتوحة على مدار السنة وستقدم عروضا مختلفة، وموسيقى يومية من مختلف الأنواع، بما في ذلك موسيقى البوب والموسيقى الكلاسيكية والعربية.

وفي كل يوم سيتدفق الماء من النافورة من غروب الشمس حتى منتصف الليل، حيث يتم تقديم عرض كل ثلاثين دقيقة.

ولا تعد نافورة النخلة مصدرا للترفيه فقط في دبي وإنما هي صديقة للبيئة، إذ أن الماء المستعمل هو ماء البحر، ولذلك لا يوجد نظام تنقية.