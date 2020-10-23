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تركيا

إردوغان يؤكد اختبار منظومة "إس-400" الروسية ويقلل من أهمية انتقادات واشنطن

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بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان   -   حقوق النشر  AP/Turkish Presidency
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أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الجمعة أن بلاده أجرت الأسبوع الماضي أول اختبار للمنظومة الصاروخية الدفاعية الروسية "اس-400" المثيرة للجدل، مقللا من أهمية الانتقادات الأميركية.

وقال إردوغان للصحافيين في اسطنبول بعدما نشرت معلومات قبل أسبوع تشير إلى أن الجيش التركي أجرى أول اختبار للمنظومة إن "هذا صحيح. جرت الاختبارات وستتواصل". وأضاف ردا على انتقادات واشنطن "لن نطلب الإذن من الأميركيين".