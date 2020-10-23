إيران تفرض عقوبات على سفير واشنطن في بغداد لدوره في أعمال "إرهابية" ضد مصالحها

أعلنت إيران في بيان لوزارة خارجيتها الجمعة، فرض عقوبات على السفير الأميركي في بغداد لدوره في أعمال "إرهابية" ضد مصالحها، منها اغتيال الجنرال قاسم سليماني، وذلك غداة فرض واشنطن عقوبات على سفير طهران في العراق.

وأفادت الخارجية في البيان الذي نشره المتحدث باسمها سعيد خطيب زاده، عن فرض عقوبات على السفير ماثيو تولر ونائبه ستيف فاغين والقنصل في مدينة أربيل روب والر لكونهم "انخرطوا بشكل فاعل في تنظيم، تمويل، قيادة، وارتكاب أعمال إرهابية ضد مصالح حكومة أو شعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وكانت الولايات المتّحدة قد فرضت الخميس عقوبات على السفير الإيراني في بغداد إيراج مسجدي لمحاولته "زعزعة استقرار العراق" بصفته جنرالاً في الحرس الثوري الإيراني، كما فرضت عقوبات على اثنين من أعضاء المجلس المركزي لحزب الله اللبناني.