شاهد: الحي الصيني في لندن يتزين بالفوانيس للترويج لفيلم "على سطح القمر"

إطلالة جديدة بدت على الحي الصيني في لندن، بعد أن تم تعليق فوانيس على شكل تنانين وبيض عملاق وضفادع، للتروج لفيلم رسوم متحركة جديد يحمل اسم "على سطح القمر" أو بالإنكليزية "Over the Moon".

ويحكي الفيلم قصة فتاة صغيرة اسمها في في، والتي تبني صاروخا في محاولة للوصول إلى القمر بحثا عن الآلهة، التي سمعت عنها من حكايات والدتها الراحلة.