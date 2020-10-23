استطلاع جديد للرأي: 53% من الأشخاص الذين صوتوا لطرف ثالث في عام 2016 يخططون للتصويت لبايدن

أظهر استطلاع جديد للرأي أن المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن حصل على غالبية الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم لمرشح حزب ثالث في انتخابات عام 2016.

ووفقًا للاستطلاع الذي أجرته شركة "Morning Consult" في الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر، قال حوالي 53 بالمائة من الناخبين المحتملين الذين أدلوا بأصواتهم لصالح شخص آخر غير مرشح الحزبين الرئيسين في عام 2016 إنهم يدعمون بايدن في انتخابات هذا العام.

قال 21 في المائة فقط من الناخبين المحتملين إنهم يدعمون إعادة انتخاب الرئيس دونالد ترامب، وقال 14 في المائة من المستطلعين إنهم سيصوتون لمرشح من حزب ثالث مرة أخرى، بينما تردد 12 في المائة في حسم مواقفهم.

ومع ذلك، فإن الأرقام تمثل تحولًا في وعي الناخبين منذ أربع سنوات، عندما اختار 6 في المائة من الناخبين (أكثر من 7.8 مليون شخص)، واحدًا من بين 31 مرشحًا من الحزب الثالث في جميع أنحاء البلاد، أو كتبوا مرشحهم المفضل، وفقًا لبيانات لجنة الانتخابات الفيدرالية.

وذهبت حينها الغالبية العظمى من أصوات الأطراف الثالثة إلى مرشح الحزب التحرري غاري جونسون ومرشحة حزب الخضر جيل شتاين. كان العدد الإجمالي لأصوات الطرف الثالث (5.9 مليون) أكبر من فوز ترامب الضيق في أريزونا وفلوريدا وويسكونسن وبنسلفانيا وميشيغان، وفقًا لـ "Morning Consult"

لكن هذا العام، قال 2٪ فقط من الناخبين إنهم سيدلون بأصواتهم لصالح شخص آخر غير ترامب أو بايدن. ومن بين خياراتهم المرشح التحرري جو جورجينسن ومرشح حزب الخضر هووي هوكينز. وسيظهر نجم الهيب هوب كاني ويست على بطاقة الاقتراع في 12 ولاية.

لكن في الولايات الرئيسية للمنافسة بين المرشحين، قال عدد قليل من أصوات الأطراف الثالثة لعام 2016 إنهم سيصوتون لشخص آخر غير ترامب أو بايدن مرة أخرى. ففي ولاية مينيسوتا، على سبيل المثال، اختار 9٪ من إجمالي الناخبين مرشح حزب ثالث في عام 2016، وقال 2٪ فقط منهم إنهم سيفعلون الشيء نفسه هذا العام.

وتطور دعم بايدن بين هذه الفئة السكانية بشكل كبير منذ مايو، عندما قال حوالي 42 في المائة من الناخبين الذين اختاروا مرشح حزب ثالث في عام 2016 إنهم سيصوتون لبايدن هذا العام.

مع ذلك، ظل دعم ترامب على حاله بشكل أساسي منذ مايو، حيث كان يقارب الـ 20 في المائة، وظلت شعبيته دون تغيير تقريبًا. في أكتوبر / تشرين الأول، قال 22 في المائة من ناخبي الأحزاب الأخرى إنهم ينظرون إلى الرئيس بشكل إيجابي، مقارنة بـ 72 في المائة ممن لديهم وجهة نظر سلبية عنه.