السيسي يرحب باتفاق التطبيع بين إسرائيل والسودان وغضب فلسطيني

رحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في رسالة مقتضبة الجمعة باتفاق تطبيع العلاقات بين السودان واسرائيل بوساطة أمريكية. وكتب السيسي على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك "أرحب بالجهود المشتركة للولايات المتحدة الامريكية والسودان واسرائيل حول تطبيع العلاقات بين السودان واسرائيل واثمن كافة الجهود الهادفة لتحقيق الاستقرار والسلام الإقليميين".

وكتب الرئيس المصري عبد على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك "أرحب بالجهود المشتركة للولايات المتحدة الأمريكية والسودان واسرائيل حول تطبيع العلاقات بين السودان واسرائيل واثمن كافة الجهود الهادفة لتحقيق الاستقرار والسلام الإقليميين".

ارحب بالجهود المشتركة للولايات المتحدة الامريكية والسودان واسرائيل حول تطبيع العلاقات بين السودان واسرائيل واثمن كافة الجهود الهادفة لتحقيق الاستقرار والسلام الإقليميين Publiée par ‎AbdelFattah Elsisi - عبد الفتاح السيسي‎ sur Vendredi 23 octobre 2020

إدانة فلسطينية

من جهتها، عبرت الرئاسة الفلسطينية الجمعة عن "إدانتها ورفضها" لإعلان تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسودان برعاية أمريكية.

وجاء في بيان الرئاسة "أكدت الرئاسة الفلسطينية إدانتها ورفضها لتطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي التي تغتصب أرض فلسطين". وجددت الرئاسة التأكيد على أنه "لا يحق لأحد التكلم باسم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية".

واعتبر البيان إعلان تطبيع العلاقات بين البلدين "مخالفا لقرارات القمم العربية، وكذلك لمبادرة السلام العربية المقرة من قبل القمم العربية والإسلامية، ومن قبل مجلس الأمن الدولي وفق القرار 1515". وقالت الرئاسة "سوف تتخذ القيادة الفلسطينية القرارات اللازمة لحماية مصالح وحقوق شعبنا الفلسطيني المشروعة".