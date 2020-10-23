اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في ليبيا والاتحاد الأوروبي يدعو إلى تطبيقه

وقّع طرفا النزاع الليبي على "اتفاق دائم لوقف إطلاق النار" بمفعول فوري، بعد محادثات استمرت خمسة أيام في الأمم المتحدة.

وأفادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على صفحتها في فيسبوك، أن محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في جنيف اليوم توجت بإنجاز تاريخي.

وجاء في صفحة الأمم المتحدة أيضا على موقع التواصل الاجتماعي أن الفرقاء الليبيين توصلوا إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا، وهو ما يمثل وفق تعبيرها نقطة تحول هامة نحو تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا في هذا البلد.

وقد نشرت البعثة بثا مباشرا على صفحتها لحفل التوقيع.

وأفادت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز أن الاتفاق "دائم وكامل لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد يدخل حيّز التنفيذ فورا".

ورحّبت المفوضية الأوروبية بإعلان وقف إطلاق النار في ليبيا الجمعة ودعت إلى تطبيقه واستئناف محادثات السلام.

وقال المتحدث باسم شؤون سياسات الاتحاد الأوروبي الخارجية بيتر ستانو للصحافيين إن "اتفاق وقف إطلاق النار بشكل دائم أساسي لاستئناف الحوار السياسي"، مؤكدا أنه "من المهم جدا كذلك بأن يطبّق هذا الاتفاق".

وانزلقت ليبيا في الفوضى منذ أطاحت انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي بالرئيس الأسبق معمر القذافي وأدت إلى مقتله في 2011.

وتشهد حاليا صراعا على السلطة بين حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة من جهة، والسلطة في شرق البلاد التي يجسّدها المشير خليفة حفتر المدعوم من جزء من البرلمان المنتخب ورئيسه عقيلة صالح. ويتلقى الطرفان دعما من دول مختلفة.