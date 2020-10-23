البعثات الأمريكية في تركيا تعلق خدمات التأشيرات بسبب "تهديدات إرهابية" محتملة

أعلنت البعثات الامريكية في تركيا الجمعة تعليق خدمات التأشيرات قائلة إنها تلقّت "معلومات موثوقة" حول احتمال وقوع هجمات "إرهابية".

وأكدت السفارة الأمريكية في أنقرة في بيان نشر على موقعها الالكتروني تعليق الخدمات القنصلية في سفارتها وفي قنصلياتها في اسطنبول وأضنة (جنوب) وإزمير الساحلية المطلة على بحر إيجه.

وأوضحت أن"البعثة الأمريكية في تركيا تلقت تقارير موثوقة عن هجمات إرهابية أو عمليات خطف محتملة تستهدف مواطنين أمريكيين وجنسيات أخرى في اسطنبول، بما في ذلك ضد القنصلية الأميركية، وكذلك في أماكن أخرى من تركيا".

ونصحت الرعايا الأمريكيين "بتوخي الحذر الشديد في أماكن يمكن أن يتجمع فيها أمريكيون أو أجانب، من بينها مباني كبيرة تضم مكاتب أو مراكز تسوق".

في 2013 فجر انتحاري نفسه في السفارة في أنقرة ما أدى إلى مقتل حارس أمن تركي. وأعلنت جماعة يسارية متطرفة مسؤوليتها عن الهجوم.

في 2016 أمرت الحكومة الأمريكية جميع الأقارب المدنيين لموظفي قنصلية اسطنبول، بمغادرة تركيا بسبب تزايد التهديدات من مجموعات إرهابية.

وشهدت تركيا في 2015 و2016 عددا من الهجمات التي نفذتها مجموعات مختلفة من بينها تنظيم الدولة الإسلامية.