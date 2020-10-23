رشيدة طليب تستخدم لفظا نابيا عربيا لوصف ترامب

وصفت النائب الأمريكية عن الحزب الديمقراطي رشيدة طليب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بلفظ مسيء على صفحتها بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي.

ولم تتردد طليب التي كثيرا ما تهاجم دونالد ترامب في وصفه بـ "الغائط"، من خلال استخدام لفظ نابي يُستعمل عادة للسباب البذيء السوقي ومعناه البراز أو الفضلات حيث كثيرا ما جرت الكلمة التي استعملتها رشيدة طليب على ألسنة بعض من يستعمل الكلمات السوقية للسباب.

وتفاعل عدد كبير من متابعي رشيدة طليب مع تغريدتها خاصة في الوطن العربي، والذين فهموا جيدا ما تقصده طليب من وراء تغريدتها، واعجب عدد كبير منهم بهذا الوصف خاصة أولئك الذين يعارضون سياسة الرئيس الأمريكي، فمنهم من شاطرها الرأي ومنهم من أثنى عليها وهناك من وجد الوصف في محله.

وانتقد البعض تغريدة البرلمانية الأمريكية حيث اعتبرها أحد المغرّد كين وولكر بأنها "غير المحترمة"، وأضاف "ربما يجب أن ندعوك بنفس الوصف الذي وصفتِ به دونالد ترامب.

كما وجه مغرّد آخر كلاما قاسيا إلى رشيدة طليب واصفا إياها بـ "العاهرة"، وهو ما يفسر بوضوح رفض بعض الأطراف لإستخدام كلام مسيئ بحق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكثيرا ما تنتقد رشيدة طليب الرئيس الأمريكي حيث وجهت له مؤخرا انتقادات لاذعة بعيد إصابته هو وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا، إذ قالت طليب إن ترامب لا يزال يرفض ارتداء الكمامات، وكتبت في تغريدة على تويتر "ترامب لا يهتم إلا بنفسه وحياته، وليس بمن حوله أو الأشخاص، الذين أقسم على حمايتهم، لقد فقدنا الكثير من الأرواح بسبب أكاذيبه القاتلة".

وطليب هي واحدة من فرقة "السكواد" في الكونغرس، والتي تتألف من أربع عضوات ينتقدن بلا هوادة ترامب بسبب طريقة تعامله مع الوباء وقضايا أخرى.

وجاءت تعليقات طليب بعد أيام فقط من سخرية دونالد ترامب، خلال المناظرة الرئاسية الأولى، من المرشح الديمقراطي جو بايدن لارتدائه الكمامة باستمرار للمساعدة في وقف انتشار وباء كوفيد-19 الذي أودى بحياة أكثر من 200 ألف أمريكي.