في أحد فنادق تايوان الفاخرة، يمكن للزوار، أن يشاهدوا أسماك قرش وقناديل بحر، وأنواعا بحرية أخرى، من غرفهم، حيث وصلت شاشات التلفاز فيها، مع حوض السمك الكبير الموجود في الفندق، كما يمكنهم الاستمتاع بمشاهدة البطاريق وهي تنتقل بين جنبات الحوض من خلال خنادق زجاجية.