عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

العالم

الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدلي بصوته مبكراً في فلوريدا في الانتخابات الرئاسية

بقلم:  يورونيوز
ترامب يدلي بصوته
ترامب يدلي بصوته   -   حقوق النشر  MANDEL NGAN/AFP or licensors
حجم النص Aa Aa

توجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صباح السبت بالتوقيت المحلي إلى مكتب اقتراع في ويست بالم بيتش بفلوريدا للإدلاء بصوته مبكراً في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في الـ 3 نوفمبر-تشرين الثاني.

ووصل الرئيس الأمريكي إلى مركز الاقتراع المقام داخل مكتبة لممارسة حقه كمواطن، وإنّما بشكل مبكر على غرار 55 مليون أمريكي سبق وأن أدلوا بأصواتهم خشية وقوع ازدحامات يوم الاقتراع في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد. وارتدى دونالد ترامب قناعا عند ذهابه إلى مركز الاقتراع.

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، والذي كثيرا ما يثير بشكل منتظم ودون أدلة خطر التزوير خلال عملية التصويت عن طريق البريد قال: "لقد كان تصويتًا آمنًا للغاية، وأكثر أمانًا بكثير مما لو صوتت عن طريق البريد". وأضاف أن "كل شيء كان على ما يرام، بدقة شديدة وبما يتفق مع القواعد".

وقال ترامب للصحفيين "ستنشغلون كثيرا اليوم، وسنجعلكم تعملون بجد"، قبل أن يبدأ ماراثونا انتخابيا حيث يتعين عليه عقد ثلاثة اجتماعات في ثلاث ولايات مختلفة هي كارولينا الشمالية وأوهايو وويسكونسن.