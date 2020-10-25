رقم قياسي جديد: فرنسا تٌسجل أكثر من 50 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في غضون 24 ساعة

حطم وباء كوفيد-19 رقمًا قياسيًا جديدًا في فرنسا حيث تم تسجيل 52.010 حالات إيجابية جديدة في غضون 24 ساعة، وفقًا لأرقام الصحة العامة الفرنسية التي نُشرت يوم الأحد.

في اليوم السابق، سجلت البلاد أكثر من 45 ألف حالة إصابة جديدة، وتجاوزت المليون حالة مؤكدة يوم الجمعة منذ بدء تفشي الوباء. وارتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس المستجد إلى 116 يوم الأحد، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات منذ بداية الوباء إلى 34761 شخصا.

كما يستمر معدل إيجابية اختبار الفيروس في الزيادة حيث وصل إلى 17 في المائة مقابل 16 في المائة منذ يوم و4.5 في المائة فقط في بداية شهر سبتمبر-أيلول.