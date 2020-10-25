نتنياهو: باتفاقيات التطبيع نغير خارطة الشرق الأوسط

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو السبت أن اتفاقات التطبيع مع الإمارات والبحرين والسودان تضع حدا للعزلة الجغرافية التي كانت تعاني منها الدولة العبرية، وتقصّر مدة الرحلات الجوية وتخفّض كلفتها.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي في تصريح متلفز بالعبرية "نحن نغيّر خارطة الشرق الأوسط"، مستعينا برسوم بيانية تظهر مسار الرحلات الجوية.

وقال نتانياهو إن الرحلات الجوية عبر أجواء السعودية والبحرين والإمارات ستوفّر على الركاب المتّجهين إلى الهند ووجهات آسيوية أخرى "ساعات وبالطبع الكثير من المال". وصار السودان ثالث دولة عربية تعلن منذ آب/أغسطس تطبيع العلاقات مع إسرائيل، بعد الإمارات والبحرين.

وكان نتانياهو قد التقى مطلع العام الجنرال السوداني عبد الفتاح البرهان في أوغندا.

وأكد نتانياهو أن بلدانا أخرى ستطبّع العلاقات مع إسرائيل.

ولا تقيم السعودية علاقات رسمية مع الدولة العبرية لكنّها باتت تسمح للرحلات الآتية منها بعبور أجواء المملكة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن التقارب مع السودان سيكون مفيدا للإسرائيليين الراغبين بعبور الأطلسي.

وتابع "يمكننا الطيران غربا فوق السودان وفق اتفاقات أبرمناها قبل الإعلان عن التطبيع، (و) فوق التشاد التي أقمنا معها علاقات إلى البرازيل وأميركا اللاتينية".

وأضاف نتانياهو "كانت إسرائيل معزولة تماما.. إسرائيل اليوم على تواصل مع العالم بأسره"