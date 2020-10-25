الحكومة الإسرائيلية توافق بشكل نهائي على تطبيع العلاقات مع الإمارات

وافقت الحكومة الإسرائيلية الأحد وبشكل نهائي على تطبيع العلاقات مع الإمارات، وفق ما أفاد بيان رسمي، وتأتي هذه الخطوة بعد مصادقة نواب البرلمان على الاتفاقية في وقت سابق من هذا الشهر. وصادقت الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي أيضا، على إحالة اتفاق إقامة علاقات دبلوماسية مع البحرين إلى البرلمان للمضي قدما فيه.

وأعلنت الإمارات في 13 آب/أغسطس تطبيع العلاقات مع الدولة العبرية، لتكون ثالث دولة عربية تقيم علاقات مع إسرائيل بعد مصر (1979) والأردن (1994).

ووقعت إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين منتصف أيلول/سبتمبر، على الاتفاقية، لتكون البحرين رابع دولة عربية تقيم علاقات مع إسرائيل.

مساء الجمعة، أعلن البيت الأبيض أن السودان وإسرائيل اتفقا على تطبيع العلاقات الدبلوماسية وإرساء "السلام" بينهما.

وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، على رغبة المزيد من الدول العربية لتطبيع العلاقات.

وندد الفلسطينيون باتفاقيات التطبيع التي يرون أنها تتعارض مع الإجماع العربي الذي جعل حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني شرطا أساسيا لإحلال السلام مع الدولة العبرية.

ويتطلع اقتصادا الإمارات وإسرائيل المتضرران جراء فيروس كورونا المستجد، إلى جني ثمار التطبيع وتحقيق أرباح سريعة.

وأعلنت إسرائيل والإمارات إعفاء مواطنيهما من تأشيرات السفر، كما تم التوقيع على اتفاقيات تتعلق بالاستثمار والتعاون العلمي، واتفاقية للطيران تسمح بتسيير 28 رحلة أسبوعيا بين البلدين.