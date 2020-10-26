قام عدة هواة في بإحياء معارك تعود للعصور الوسطى حيث يرتدي المتبارزون ألبسة ودروعا ويحملون سيوفا كتلك التي كانت تُستخدم في معارك القرون الوسطى. وعلى ما يبدو، فقد أصبحت "معارك العصور الوسطى التاريخية" مؤخرا رياضة شائعة في دارلينغ داونز بمنطقة كوينزلاند الأسترالية.

ويرتدي كل مشارك بدلة مدرعة بشكل كامل ويخوض المعركة بالسيف أو الفأس والدرع وتقوم لجنة تحكيم بحساب نقاط كل متبارز تماما مثلما يحدث في مباراة الملاكمة.

ويتدرب عشاق رياضة معارك القرون الوسطى ثلاث مرات أسبوعيا.