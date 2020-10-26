نيكول كيدمان تعود إلى الشاشة الصغيرة مع "ذي أندوينغ"

بعد النجاح الكبير لمسلسل "بيغ ليتل لايز"، يعود كاتب السيناريو الأمريكي ديفيد إ. كيلي مع "ذي أندوينغ"، وهو مسلسل قصير جديد من بطولة نيكول كيدمان يتمحور أيضاً حول جريمة تهز المجتمع المخملي لكن في نيويورك هذه المرة.

وثمة أوجه شبه عدة بين العمل الجديد الذي انطلق بثه الأحد عبر "إتش بي أو" في الولايات المتحدة، و"بيغ ليتل لايز" الذي فاز في موسمه الأول بأربع جوائز "غولدن غلوب" وثماني جوائز "إيمي".

ومن بين مواضع التشابه هذه، وجود مجتمع مصغر قائم على المال وقواعد سلوكية محددة بدقة، تدخل إليه جهة خارجية وتضرب استقرار المنظومة برمتها، لتُكشف بعدها الأسرار واحداً تلو الآخر وتسقط الأقنعة.

كذلك، يشكل المسلسل الجديد عودة نيكول كيدمان التي فازت بجوائز عن دورها المركب في "بيغ ليتل لايز".

وتؤدي كيدمان في "ذي أندوينغ" شخصية غريس فريزر المعالجة النفسية التي تلعب دوراً مركزياً في القصة، فيما كانت البطولة جماعية أكثر في "بيغ ليتل لايز".

وأوضحت كيدمان المشاركة في إنتاج المسلسلين لقناة "فوكستل" الأسترالية أن العمل الجديد "يتمحور بشدة على المسار النفسي لهذه المرأة".

أما الممثل البريطاني هيو غرانت الذي يؤدي دور زوجها، فاعتبر في تصريحات لشبكة "إتش بي أو" أن المسلسل الجديد هو "عمل تشويقي على الطريقة الاسكندينافية، مع لغز كبير آمل بأن يؤتي بالنتيجة المرجوة منه".

وتتجلى اللمسة الاسكندينافية خصوصاً من خلال المخرجة الدنماركية سوزان بير ("براذرز" والمسلسل القصير "ذي نايت مانجر")

ويحضر ديفيد إ. كيلي مؤلف الكثير من المسلسلات الناجحة بينها "آلي ماكبيل" و"غولياث"، لمسلسل قصير جديد بمشاركة نيكول كيدمان أيضاً، مقتبس من رواية "ناين برفكت سترينجرز" لليان موريارتي.