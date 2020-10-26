شاهد: الآلاف يحتفلون في تشيلي بنتيجة الاستفتاء على تغيير الدستور

تجمّع آلاف المتظاهرين في ساحة "بلازا إيطاليا" وسط مدينة سانتياغو بتشيلي للاحتفال بنتجية الاستفتاء على تغيير الدستور والتي جاءت في مصلحة وضع دستور جديد للبلاد يحل محلّ الدستور الموروث من عهد بينوشيه.

وأشتعلت الساحة بأجواء الفرح وإطلاق المتظاهرون المفرقعات وأبواق السيّارات.

وجاء الاستفتاء على الدستور بعد عام على اندلاع انتفاضة اجتماعيّة غير مسبوقة رفضًا للتفاوتات الاجتماعيّة.

كان استبدال الدستور الموروث من عهد الحكم الديكتاتوري لأوغستو بينوشيه (1973-1990) أحد مطالب المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع منذ 18 تشرين الأول/أكتوبر 2019 للمطالبة بمجتمع أكثر عدالة.