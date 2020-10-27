فيسبوك تطلق خدمة ألعاب الفيديو المجانية على منصتها

أعلنت "فيسبوك" الإثنين أن عددا من ألعاب الفيديو المجانية أصبح من الممكن الوصول إليها الآن دون تنزيلها من منصته، لتحذو بذلك حذو الشبكات الرقمية الأمريكية الأخرى.

وعلى عكس "غوغل" و"أمازون"، لا تقدم "فيسبوك" خدمة منفصلة متكاملة لكنها توفر لمستخدميها إمكان الوصول إلى ألعاب معينة بفضل الحوسبة السحابية من خلال تطبيق الشبكة على الهاتف المحمول أو متصفح الإنترنت الخاص بهم.

وأوضح روبن جايسن نائب رئيس قسم الألعاب في "فيسبوك" في منشور على مدونته "ليست هناك حاجة إلى أجهزة ولا وحدة تحكم: أيديكم هي وحدات التحكم، لأننا بدأنا بألعاب تم تطويرها خصيصا للهواتف الذكية".

وستوفر منصة التواصل الاجتماعي خمس ألعاب عند الإطلاق التجريبي لـ"فيسبوك غيمنغ" في الولايات المتحدة هي "أسفال 9: ليدجندز" و"بي جي إيه تور غولف شوتاوت" و"موبايل ليدجندز: أدفنتشر" و"سوليتير: أرثرز تايل" و"دبليو دبليو إي سوبر كارد".

هذه الألعاب مجانية لكنها تحتوي على خيارات شراء داخل التطبيق بالإضافة إلى إعلانات.

ويمكن الوصول إليها على الإنترنت والأجهزة المزودة بنظام "أندرويد" من "غوغل" لكنها غير متوافرة حاليا على نظام "أي أو إس" التابع لشركة "آبل".