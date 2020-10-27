إغلاق محيط قوس النصر في العاصمة باريس بعد تهديد أمني

أفادت صحفية يورونيوز في باريس عن تطويق محيط موقع قوس النصر بباريس الثلاثاء إثر تهديد بوجود قنبلة. وقال مصدر في الشرطة الفرنسية إن إنذارا بوجود قنبلة في محيط ساحة قوس النصر في العاصمة الفرنسية باريس وصل الشرطة بعد ظهر الثلاثاء ما دفع إلى نشر قوات الأمن في المكان وتطويق كل مداخل ومخارج الساحة التي تعلو جادة الشانزيليزيه.

وتقوم الشرطة منذ الساعة الثالثة بعر الظهر بعمليات استطلاع للمواقع المجاورة بحثا عن طرد مشبوه أو ما قد يشبه قنبلة. وأخلت الشرطة المنطقة، بما في ذلك جزء من شارع الشانزليزيه.

كما تم إغلاق محطة مترو شارل ديغول إتوال ومحطة كامل الخطوط التي تمر بالقرب من قوس النصر.

وفي صباح الثلاثاء أعلن وزير الداخلية جيرار دارمانين عن حالة استنفار قصوى في فرنسا بعد الحملة التي تستهدف البلاد إثر إعادة نشر رسومات كاريكاتورية اعتبرت مسيئة للنبي محمد والتي دافع عنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقوة معتبرا إياها حرية التعبير المقدسة في فرنسا. وقال الوزير إن اقتراب احتفالات نهاية السنة الميلادية يتزامن مع هذه التهديدات.