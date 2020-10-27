تصريحات ماكرون حول حرية نشر رسوم النبي تثير الجدل والانقسام في تونس

أثارت تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد جدلا في تونس، بين نائب في البرلمان برّر عملية قتل الفرنسي صامويل باتي ومثقفين يدافعون عن حرية التعبير.

وأثار الخطاب الذي ألقاه الرئيس الفرنسي خلال تكريم وطني للمدرّس الذي قُطع رأسه في هجوم شنه إسلامي في الـ 16 أكتوبر-تشرين الأول بسبب عرضه رسوماً كاريكاتورية للنبي محمد على تلاميذه في الصفّ، غضب الكثير من الدول الإسلامية. ووعد ماكرون خصوصاً بأن تواصل فرنسا الدفاع عن نشر هذه الرسوم باسم حرية التعبير. وأكد أن القتيل "كان يجسّد الجمهورية" وأنّ بلاده لن تتخلى "عن الرسوم الكاريكاتورية" هذه.

انتهى وعد ماكرون إلى سيل من الانتقادات في دول إسلامية من المغرب وصولا إلى باكستان. وظهرت انتقادات متضاربة في تونس البلد الشديد الارتباط بفرنسا ووصفت أستاذة الآداب والحضارة العربية وعلم النفس في الجامعة التونسية رجاء بن سلامة انتشار الجدل "العاطفي" الكبير "بالطاعون".

في المقابل اعتبر يوسف الصديق الفيلسوف وعالم الإنتروبولوجيا التونسي الذي يدافع عن قراءة حديثة للقرآن "لا شك أن الرئيس الفرنسي ارتكب فعلا غريبا" الهدف منه "انتخابي" أمام هجوم "أقصى اليمين". وأوضح الصديق "رمى من خلال تصريحاته بالإسلام على كل من يكره الآخر، من أقصى اليمين، في التجمع الوطني (الحزب الفرنسي)، إلى العنصريين". ورأى أنه كان على ماكرون "أن يُضمّن خطابه 99 في المائة من المسلمين الذين لن يكونوا أبدا إرهابيين، عوض أن يتهم بعباراته دينا يمثله ناس طيبون وعاديون وبسطاء". وأستدرك قائلا "يجب ألا نخلط بين علاقاتنا مع فرنسا وشغف البعض" بالإسلام الذي يدفعهم لردود فعل كغير معقولة أحيانا.

في الجنوب التونسي، تظاهر السبت عشرات الأشخاص ضد تصريحات ماكرون وأحرقوا في حركة احتجاجية العلم الفرنسي. بموازاة ذلك، انتقدت الحكومة المغربية "بشدة" الرسوم الكاريكاتورية، كما استنكر المجلس الإسلامي الأعلى بالجزائر وهو هيئة استشارية لدى رئيس الجمهورية، "الحملة المسعورة" على النبي محمد والإسلام، بينما لم تعبر السلطات التونسية عن موقفها.

ودافعت بن سلامة عن تصريحات ماكرون الذي "لم ينتقد النبي محمد بل تحدث بصفته رئيسا لبلد ديمقراطي لديه تقليد فصل الدين عن الدولة وحق التجديف". وووقعت بن سلامة مع نحو أربعين مثقفا تونسيا عريضة يطالبون فيها بمحاكمة نائب إسلامي برّر قتل الأستاذ الفرنسي.

وكتب راشد الخياري على صفحته الرسمية عبر شبكة فيسبوك السبت "الإساءة لرسول الله(..) هي أعظم الجرائم وعلى من يقدم عليها تحمل تبعاتها ونتائجها، دولة كانت أو جماعة أو فرداً". كذلك، نددت الأستاذة الجامعية "بالخطابات التي تدعو لكره الإسلام وغير المحتملة" في برامج تلفزيونية فرنسية عدة، وقالت "يجب على الفرنسيين احترام خصوصيات الآخرين والتوقف عن انتقاد النساء المحجبات على سبيل المثال". ورأت بن سلامة أيضا أن ردود الفعل الحاصلة مبالغ بها "تعبر عن شحن جماهيري يستند على العاطفة".

وعمل الرئيس الأول لتونس الحبيب بورقيبة (1957-1987) على تحديث البلاد ثم شدد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي (1987-2011) من بعده المراقبة على دور العبادة وقمع الإسلاميين وصولا إلى ثورة 2011 التي شهدت تونس اثرها توجه الآلاف من الشباب إلى التشدد الديني والذين انتقلوا إلى الجهاد في سوريا والعراق وليبيا.

وأقرت تونس دستورا جديدا في العام 2014 إثر جدل واسع بين مواقف شديدة الاختلاف حول مكانة الدين ونص على حرية المعتقد والتعبير وأن الدولة ضامنة لذلك.

وانتقدت تصريحات ماكرون في مواقع التواصل الاجتماعي كما في الشارع مع رفض واسع لها. ودعا نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إلى احترام النبي محمد مع بث مكثف للأغاني الدينية التي تمدح النبي ونشروا دعوات لمقاطعة المنتجات الفرنسية.

وقال الستيني عزوز صمودي لوكالة فرانس برس "الحديث عن الرسول وعن الإسلام بهذه الطريقة إهانة". واعتبر مراد النمري "نحن ضد التطرف الديني والارهاب ولكن ما يحصل الآن وقلة الاحترام للمسلمين ولمعتقداتهم الدينية غير مقبول". ولخص النائب في البرلمان المستقل ياسين العياري ردود الفعل التي انتشرت على شبكة فيسبوك قائلا إن "تحقير ثقافتنا ليس حرية تعبير".