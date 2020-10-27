نتيجة فحص إصابة كريستيانو رونالدو بفيروس كورونا لا تزال إيجابية

كشفت تقارير صحافية في إيطاليا والبرتغال أن فحص الكشف عن فيروس كورونا الذي خضع له النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ما زالت نتيجته إيجابية عشية مواجهة فريقه يوفنتوس الإيطالي لضيفه برشلونة الإسباني في دوري أبطال أوروبا، من دون أن يصدر أي بيان رسمي يؤكد غيابه حتى الآن عن المواجهة المرتقبة ضد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقالت إذاعة "تي في اي" البرتغالية إن رونالدو "خضع لفحص للكشف عن كوفيد-19 جاءت نتيجته إيجابية مرة جديدة". وأشارت الى أن النجم البرتغالي ينتظر حاليا فحصا آخر أجراه الإتحاد الأوروبي للعبة (ويفا)، إذا جاءت نتيجته إيجابية سيغيب بالتالي عن المباراة ضد برشلونة.

وأعلن عن إصابة رونالدو بفيروس كورونا المستجد قبل أسبوعين خلال تواجده مع منتخب بلاده وخضع للحجر الصحي منذ عودته الى إيطاليا. وبحسب "تي في اي"، فإن نتيجة رونالدو جاءت إيجابية خلال 18 فحصا خضع له للكشف عن فيروس كورونا.

في المقابل، أكدت شبكة "سكاي سبورت" وصحيفة "غازيتا ديلو سبورت" الإيطاليتين أن نتيجة فحص رونالدو جاءت إيجابية وسيغيب عن المباراة ضد برشلونة.

وغاب رونالدو عن 3 مباريات لفريقه، بينها ضد دينامو كييف الأوكراني في مستهل مشواره في دوري الأبطال وفاز فيها يوفنتوس بهدفين نظيفين الاسبوع الماضي.