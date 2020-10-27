الأمم المتحدة: معدلات قياسية لسوء التغذية بين أطفال اليمن

حذرت الأمم المتحدة الثلاثاء من أنّ معدلات سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون سن الخامسة وصلت إلى أعلى معدل على الإطلاق في مناطق من اليمن، بينما يهدد نقص التمويل برامج الإغاثة في البلاد التي مزقتها الحرب.

وأعلن بيان مشترك صادر عن منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة أنه تم تسجيل أكثر من نصف مليون حالة من سوء التغذية الحاد في جنوب البلاد.

أما في شمال البلاد، فأوضح البيان أنه ما زال يجري تحليل النتائج، مضيفاً أنه "من المتوقع أن يكون (الوضع) مقلقاً بنفس القدر".

وأشار البيان إلى زيادة قدرها 10% في حالات سوء التغذية الحاد في 133 مديرية جنوب البلاد.

وبحسب الأمم المتحدة فإن "أكبر زيادة هي في حالات الأطفال الصغار الذين يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم مع زيادة قدرها 15,5 بالمئة في 2020".

وتابع "هذا يترك 98 ألف طفل على الأقل دون سن الخامسة معرضا لخطر الموت دون علاج عاجل لسوء التغذية الحاد الوخيم".

ويشهد اليمن منذ 2014 حرباً بين المتمرّدين الحوثيين المدعومين من إيران، والقوات الموالية لحكومة الرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي.

وتصاعدت الحرب مع تدخل التحالف بقيادة السعودية لدعم الحكومة في آذار/مارس 2015.