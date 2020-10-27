شاهد: السلطات الأمريكية تدمر "عش الدبور القاتل"

تمكن فريق تابع لوزارة الزراعة بولاية واشنطن الأمريكية من تدمير أول عشّ مكتشف لما يُعرف بالدبور القاتل دون وقوع أي إصابات بين صفوفه العاملين به.

وسادت حالة من الاستعداد التام قبل العملية نظراً لخطورة لدغات تلك الدبابير الآسيوية العملاقة التي تشكل خطراً كبيراً على البشر والنحل أيضاً.

وصرحت الوزارة بأن الفريق تمكن من استهداف 98 دبورا من العش بنجاح بينهم 13 دبوراً حياً.

وتم تفريغ 85 من الدبابير في حاوية خاصة إذ سيتم العلماء من دراسة الدبابير الحية.

أحد الدبابير العملاقة Elaine Thompson/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

عملية خاصة

وارتدى أعضاء الفريق بدلات سميكة لمنع لدغات الدبابير المحتملة من اختراق أجسادهم وأقاموا سقالات خاصة مكنتهم من الوصول إلى موقع العشّ بإحدى الشجرات العملاقة.

كذلك استخدموا لوحاً خشبياً لضرب الشجرة من أجل تحفيز الدبابير على الخروج ثم ضخوا رغوة كثيفة بمدخل العشّ بعد تغطية الشجرة باقي أجزاء الشجرة بورق السيلوفان.

وتم ضخ كميات من ثاني أوكسيد الكربون للتأكد من القضاء على ما تبقى من دبابير داخل الشجرة.

وأُغلقت فتحة العش بعد ذلك باستخدام الرغوة مع وضع مصائد قريبة منها للإمساك بأي دبابير ناجية.