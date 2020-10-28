السيسي يعلق على أزمة الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في كلمة له الأربعاء، أن الإساءة إلى الرسل والانبياء يحمل "استهانة بالقيم الدينية الرفيعة".

وأتت كلمة السيسي خلال احتفالية وزارة الأوقاف المصرية بمولد نبي الاسلام محمد، الواقع الخميس بموجب التقويم الهجري، والتي بثّها التلفزيون المصري.

وقال السيسي إن "الإساءة إلى الرسل والانبياء هو استهانة بقيم دينية رفيعة يعتقد فيها الكثير من الناس ولا يعتقد فهذا شأنه".

وبالرغم من أن السيسي لم يذكر فرنسا صراحة، إلا أن ذلك يُعد أول تعليق منه على أزمة رسوم الكاريكاتور الفرنسية التي تعرضت للنبي محمد.

وتأتي هذه التصريحات بعد تأكيد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنّ بلاده لن تتخلّى عن مبدأ الحرية في نشر الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد، وهو وعد قطعه أثناء مراسم تكريم المدرس صمويل باتي الذي قتل في 16 تشرين الأول/أكتوبر بيد روسي شيشاني إسلامي متشدّد ذبح أستاذ التاريخ لأنه عرض هذه الرسوم على تلامذته في المدرسة.

وأثارت تصريحات ماكرون موجة انتقادات في عدد من الدول الإسلامية حيث خرجت تظاهرات مندّدة بها، كما أُطلقت حملة لمقاطعة السلع الفرنسية، في حين تضامن مع الرئيس الفرنسي العديد من نظرائه الأوروبيين.

وتساءل السيسي بأنه لو أن عدد المسلمين في العالم مليار ونصف ونسبة المتطرفين منهم 1% "تتصورون ماذا يمكن أن يفعل 15 مليون إرهابي في العالم؟ .. بالتأكيد العدد ليس كذلك"، بل أقل.

وقال الرئيس المصري "إذا كان من حق الناس أن تعبر عما يجول في خواطرها... أتصور أن هذا الأمر يقف عندما تجرح مشاعر أكثر من مليار ونصف (مسلم) .. من فضلكم كفى إيذاء لنا".

والإثنين، أعلن مجلس حكماء المسلمين خلال اجتماع برئاسة شيخ الأزهر عزمه على رفع دعوى قضائية ضدّ صحيفة "شارلي إيبدو" الفرنسية الساخرة التي نشرت رسوماً كاريكاتورية تمثل النبي محمد وأيضاً ضدّ "كل من يسيء للإسلام ورموزه المقدّسة".

وقال المجلس في بيان صدر في أعقاب اجتماع عقده عبر الفيديو إنّه "قرّر تشكيل لجنة من الخبراء القانونيين الدوليين لرفع دعوى قضائية على صحيفة شارلي إيبدو التي قامت بنشر رسوم كاريكاتورية مسيئة لنبيّ الرحمة وكذلك كلّ من يسيء للإسلام ورموزه المقدّسة".