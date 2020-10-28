دراسة توصي بتناول مكملات غذائية وفيتامين (د) للوقاية من أمراض الجهاز التنفسي

أظهرت مجموعة من الدراسات الطبية أن وجود نقص في فيتامينات مثل (أ) و(ه) و(د) يرتبط بزيادة معدل الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي بشكل عام مثل السعال وكذلك الأمراض المزمنة مثل الربو وأمراض الرئة.

وقد لاحظ أطباء في مستشفى إسباني أن 82٪ من مصابين فيروس كورونا يعانون أيضا من نقص فيتامين د.

وأعلن كبير باحثي الدراسة، البروفيسور أدريان مارتينو: "هناك أدلة متزايدة على أن فيتامين (د) قد يقلل من مخاطر التهابات الجهاز التنفسي، حيث تشير بعض الدراسات الحديثة إلى أن الأشخاص الذين لديهم مستويات منخفضة من فيتامين (د) قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا."

هل تعاني من نقص فيتامين (د)؟

كما ركزت الدراسة على المكملات الغذائية مثل فيتامين (د) والذي ارتبط وجوده بمشاكل أقل في الجهاز التنفسي.

ينتج جسم الإنسان ما يكفي من فيتامين (د) من أشعة الشمس، وينصح بتناول مكملات غذائية لهذا الفيتامين في فصل الشتاء.كما يحتوي سمك السلمون والسردين واللحوم الحمراء والبيض على كميات منه.

يعتبر نقص فيتامين (د) أكثر شيوعًا لدى كبار السن والأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن وذوي البشرة السوداء والآسيويين.

وأوصى شين ماكوليف، أحد خبراء جامعة كامبريدج لتاسك فورس 19 بتوفير المكملات الغذائية وخصوصا فيتامين (د) لكبار السن والأشخاص الذين يعانون من النقص.