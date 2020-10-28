بعد حظرها الجزء الأول من الفيلم ... كازاخستان تستعين بشعار شخصية بورات الساخرة للترويج للسياحة

قرّرت كازاخستان التي حظرت الجزء الأول من فيلم "بورات" لساشا بارون كوهين في نهاية المطاف الاستعانة بشعار هذا العمل الساخر "فيري نايس!" (جميل جدّا!) في حملة تروّج للسياحة في البلد.

بورات، الصحافي الكازاخستاني العنصري والفظّ الذي يؤدّي دوره الممثّل البريطاني الفكاهي ساشا بارون كوهين في فيلم أوّل عُرض سنة 2006 عاد إلى الشاشات منذ الثالث والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر.

وكانت الصورة الساخرة التي يقدّمها الفيلم عن كازاخستان، بلدا وشعبا، قد أثارت حفيظة السلطات التي حظرت الجزء الأوّل من العمل.

لكن كازاخستان قرّرت هذه المرّة الاستفادة من الضجّة التي يثيرها الفيلم وأطلقت هذا الأسبوع حملة للترويج للسياحة في البلد تستعيد فيها جملة "فيري نايس!" التي ما ينفكّ بورات عن تردادها مع إدراجها في لقطات تظهر البلد بأبهى حلله.

وتظهر هذه التسجيلات القصيرة المصوّرة بعناية سيّاحا يستكشفون طبيعة جميلة ومدينة معاصرة وأطباقا لذيذة وشعبا مضيافا فيهتفون "جميل جدّا!" ("فيري نايس!").

ويخبر دينيس كين، وهو أمريكي يعيش في كازاخستان منذ سنوات أعدّ هذا المشروع بصفة طوعية أن "شعار بورات قابل للتكييف لدرجة كبيرة. وقد قصدت مع صديق هيئة السياحة. وهم تحمّسوا كثيرا لمشروعي وجرت الأمور بسرعة".

وأشاد الكثير من روّاد الإنترنت في كازاخستان بهذه المبادرة، غير أن الجزء الثاني من الفيلم أجّج حفيظة البعض.

وفي تسجيل مصوّر نشر على "يوتيوب"، تظهر مجموعة من النساء يرتدين أقنعة وهنّ يحرقن دمية من كرتون على هيئة الممثّل.