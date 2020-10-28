ميركل تريد فرض إغلاق جزئي واتخاذ تدابير جديدة للحد من تفشي كورونا

دعت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل إلى إغلاق جزئي، بعد أن وصلت عدد الإصابات المسجلة في ألمانيا إلى مستوى قياسي بحسب معهد روبرت كوخ.

وسجل المعهد ووكالة مكافحة الأمراض في ألمانيا، حوالي 15 ألف إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي منذ بداية تفشي كوفيد-19 إلى حوالي 450 ألف إصابة.

وتلتقي ميركل الأربعاء مع حكام الولايات الـ16 الألمانية لمطالبتهم باتخاذ تدابير جديدة للحد من الإصابات بحسب مسؤول حكومي.

يعتزم أصحاب المطاعم والحانات تنظيم مسيرات للاحتجاج على تدابير الإغلاق التي أوقعت أضرارا فادحة. فيما تستعد المدارس الألمانية للانتقال للتعليم عن بعد أو عبر الانترنت تحسبا للإغلاق المحتمل.

وقال مسؤول ألماني بأن ألمانيا بدأت تفقد السيطرة على الوضع، مع عدم قدرة السلطات الصحية المحلية على تتبع المخالطين ورفض بعض المستشفيات استقبال مرضى جدد.