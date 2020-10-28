ديك يقتل ضابطا أثناء مداهمته حلبة لمصارعة الديوك في الفلبين

أعلنت وكالة الأنباء الحكومية الفلبينية مقتل ضابط شرطة من قبل ديك أثناء مداهمته لحلبة مصارعة الديوك في مقاطعة شمال سامار، في الفلبين.

وكان الضابط قد أصيب في شريان الفخذ، عند تعرضه لشفرة حلاقة حادة، تربط عادة بساق الديك المقاتل وتم إعلان الوفاة عند وصوله المستشفى.

وقال العقيد أرنيل أبود، قائد شرطة الإقليم لوكالة الأنباء الفرنسية إن الحادث: "مؤسف، وهذه أول مرة يموت شرطي عند محاولته إيقاف قتال الديوك".

أحد الأشخاص يقوم بربط شفرة على ساق الديك قبل لحظات من القتال Carlos Giusti/Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.

وألقت الشرطة الفلبينية القبض على ثلاثة أشخاص كما تم مصادرة سبعة ديوك مقاتلة.

شعبية قتال الديوك

يحظى قتال الديوك بشعبية واسعة في الفلبين، وعادة ما يراهن المشاهدون على نتائج المعارك.

وتسمح السلطات الفلبينية بقتال الديوك في أماكن مرخصة في أيام العطل ونهاية الأسبوع، ومهرجانات محلية خاصة تستمر لمدة ثلاثة أيام كحد أقصى. وكانت السلطات قد حظرت مصارعة الديوك أثناء تفشي وباء كوفيد-19 .