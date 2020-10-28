المغرب: الإمارات أول دولة عربية تقرر فتح قنصلية لها بالصحراء الغربية

قررت الإمارات العربية المتحدة فتح قنصلية بمدينة العيون، بحسب ما أعلن بيان للديوان الملكي ليل الثلاثاء، لتكون بذلك أول ممثلية دبلوماسية عربية في المنطقة.

وقال البيان إن الملك محمد السادس أجرى الثلاثاء اتصالا هاتفيا بولي عهد الإمارات العربية محمد بن زايد آل نهيان الذي أبلغه خلاله "بقرار بلاده فتح قنصلية عامة بمدينة العيون".

افتتحت كل من زامبيا ومملكة إيسواتيني الثلاثاء قنصليتين في العيون كبرى مدن الصحراء الغربية التي يسيطر عليها المغرب وتطالب جبهة بوليساريو باستقلالها، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية المغربية.

ويأتي ذلك بعد افتتاح ثلاث قنصليات الأسبوع المنصرم في مدينة الداخلة جنوب العيون لكل من بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية وغينيا بيساو، ليرتفع مجموع الممثليات الدبلوماسية الأجنبية بالمدينتين إلى 15 قنصلية لبلدان إفريقية منذ أواخر العام الماضي.

والصّحراء الغربيّة مستعمرة إسبانيّة سابقة تمتدّ على مساحة 266 ألف كيلومتر مربّع، شهدت نزاعًا مسلّحًا حتّى وقف اطلاق النّار العام 1991 بين المغرب الذي ضمّها في 1975 والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) التي تطالب باستقلالها مدعومة من الجزائر.

ويسيطر المغرب على 80 % من مساحتها مقترحا منحها حكما ذاتيا تحت سيادته، في حين تطالب بوليساريو باستقلالها.

ويعتبر المغرب أن افتتاح الممثليات الدبلوماسية الأجنبية بالمنطقة "يكتسي أهمية خاصة ... وإشارة قانونية تأتي في إطار تبادل الوثائق ومعاهدة فيينا حول العلاقات القنصلية"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء المغربية الجمعة عن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.

وترعى الأمم المتحدة منذ عقود جهودا لإيجاد حل سياسي متوافق عليه ينهي هذا النزاع.

وفي أيّار/مايو 2019 استقال آخر مبعوث أممي في هذه القضية، الرئيس الألماني الاسبق هورست كولر "لأسباب صحية" بعدما تمكن من جمع الطرفين حول طاولة مفاوضات بعد ست سنوات من القطيعة، ولم يعين بعد خلف له.