لم يتمكن جاستن تيرنر، بطل فريق لوس أنجلوس دودجرز للبيسبول الفائز على تامبا باي رايرز، من إكمال المباراة مع فريقه بعيد علمه بإصابته بكوفيد-19 حيث علم بإيجابية الإختبار خلال اللقاء، ما جعله يُغادر المباراة.

فريق لوس أنجلوس دودجرز تمكن من إحراز لقب السلسلة العالمية للبيسبول بعد تغلبه على تامبا باي رايرز بأربع انتصارات مقابل إثنين، وقد ساهم تيرنر، رجل القاعدة الثالث من دودجرز بشكل كبير بتحقيق هذا الإنجاز.

وخلال الجولة الثامنة من المباراة غادر تيرنر الميدان وزملاءه بشكل مفاجئ والسبب ظهور نتيجة اختباراته الطبية والخاصة بكوفيد-19 والتي جاءت إيجابية وبالتالي لم يتمكن تيرنر من مشاركة فريقه الاحتفالات بالنصر، ولكنه عاد في الأخير وهو يرتدي كمامة لالتقاط الصور التذكارية لتخليد النصر، ولتسلم كأس البطولة. وقال تيرنر على تويتر: "شكرًا للجميع الذين تواصلوا معنا، فخور بهذا الفريق وسعيد بشكل لا يصدق لمدينة لوس أنجلوس".

وأنتقد البعض على وسائل التواصل الاجتماعي تصرف تيرنر وعودته إلى الملعب بعد حوالي ساعة من المباراة حيث عانق زميله في الفريق منذ فترة طويلة كلايتون كيرشو وجلس في المقدمة لالتقاط صورة مع الفريق بجانب المدير ديف روبرتس مع سحب كمامته.

How does a player get positive test in middle of the World Series Game... #justinturner — Manish Patel (@mpatel1308) October 28, 2020

I totally agree with @SarahSpain on #justinturner. There really is no justification for allowing him on the field after a positive #COVID19 test. The @MLB did not follow through on their protocol on the biggest stage with millions watching. No medical literature supports this. — Nirav Pandya (@DrNiravPandya) October 28, 2020

وقال مغرد أمريكي إنه لم يكن من الحكمة السماح لتيرنر بالعودة إلى الملعب وخاصة بعد التأكد من إصابته بالفيروس.

وشوهد تيرنر في أرض الميدان وحمل لقب البطولة بصحبة زوجته وعدد من اللاعبين الآخرين.