سناتور: إدارة ترامب تبلغ الكونغرس عزمها بيع مقاتلات إف-35 لدولة الإمارات

وافقت الولايات المتحدة على بيع طائرات "إف-35" المتطورة إلى الإمارات في خطوة من شأنها أن تحدث تغييراً في ميزان القوى الجوية العسكرية في المنطقة، وفق ما أفاد نائب أميركي الخميس.

وفي بيان نشر عبر الإنترنت، قال النائب الديمقراطي إليوت إنغل الذي يترأس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي إن إدارة الرئيس دونالد ترامب أبلغت الكونغرس بالصفقة التي "من شأنها أن تحدث تغييراً عسكرياً كبيراً في الخليج وتؤثر على تفوق إسرائيل العسكري".

وعبر إنغل في عن قلقه مضيفاً أن "تصدير هذا النوع من الطائرات الذي يتمتع بمواصفات قصف متقدمة وتكنولوجيا استشعار خاصة" يحتاج إلى "دراسة متأنية للغاية" وإنه على الكونغرس "تحليل كل التداعيات" الخاصة بصفقة مماثلة.

وأكد إنغل أن الاستعجال بالصفقة ليس من مصلحة أحد.

وقال إنغل أيضاً إنه على الولايات المتحدة "الحفاظ على التفوق النوعي العسكري لإسرائيل... بما أن إسرائيل الحليف الأساسي لنا في الشرق الأوسط"، مطالباً بالحفاظ على هذه التكنولوجيا خصوصاً في ظل النشاطين الروسي والصيني في المنطقة.