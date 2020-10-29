شاهد: طائرات عسكرية فرنسية تنقل المصابين بفيروس كورونا إلى المستشفيات الأقل اكتظاظا

قامت الطائرات العسكرية والتجارية الفرنسية الأربعاء بنقل مرضى فيروس كورونا الجديد وهم بحالة حرجة إلى خارج المناطق التي فاقت قدرة المستشفيات فيها على استقبال المزيد من المصابين.

وقال مسؤول في وكالة الصحة الوطنية، إنه تم نقل 19 مريضًا من المناطق الفرنسية الأكثر تضررا في شرق البلاد إلى الغرب منذ يوم الإثنين، ومن المقرر القيام بسبع عمليات نقل مشابهة في الأيام المقبلة.

وتعكس هذه الخطوة صعوبة الوضع الحالي الذي أجبر الحكومة على إعادة فرض الإغلاق الشامل في البلاد بدءًا من يوم الجمعة المقبل بهدف احتواء الموجة الوبائية الثانية "التي ستكون بلا شك أكثر فتكاً من الأولى"، وفق ما أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون.

وفي الربيع، قامت الحكومة بخطوة مشابهة، وتدخل الجيش الفرنسي لنقل الحالات الإسعافية إلى مستشفيات أخرى أقل اكتظاظا.

وتخشى السلطات الفرنسية أن تبلغ خدمات الإنعاش أقصى طاقتها إذ إن أكثر من نصف الأسرّة المتوفرة فيها والبالغ عددها 5800، مشغولة حاليا.

وبذلك أصبحت فرنسا واحدة من البلدان أو المناطق النادرة في أوروبا إلى جانب إيرلندا ومقاطعة ويلز البريطانية التي تختار حجر سكانها بالكامل، الإجراء الذي يشكل قوى سلاح ضد الانتشار السريع للفيروس.