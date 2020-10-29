شاهد: العراقيون يحتفلون بالمولد النبوي الشريف في الموصل

شهدت مدينة الموصل العراقية احتفالات بمناسبة المولد النبوي الشريف حيث تجمع المئات في المدينة القديمة للاحتفال بالعيد الذي الذي يصادف ولادة نبي الإسلام.

وتزامن المولد النبوي هذا العام مع التوترات السياسية بين بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة وفرنسا بشأن نشر أو عرض رسوم كاريكاتورية للنبي محمد. وتمّ توزيع الحلوى والعصير على الناس في الأسواق، كما قامت فرق موسيقية بإنشاد مقاطع وأناشيد بالمناسبة.

وكما جرت العادة حضر الاحتفالات مشايخ المدينة وعلماؤها ووجهاؤها وبعض المسؤولين حيث استمتعوا بالبرنانج الثري الذي شمل أناشيد دينية وخطب.

وبينما كان المحتفلون يتشاركون المأكولات والحلويات التقليدية ويغنون الأغاني الدينية، أعرب بعض المشاركين عن خيبة أملهم من موقف الرئيس الفرنسي من الرسوم الكاريكاتوية المسيئة للنبي.

أحد المحتفلين قال: "نحن نقيم احتفالات كبيرة بذكرى ولادة الرسول العظيم محمد صلى الله عليه وسلم، بما في ذلك الاحتفالات وتوزيع الحلويات، وهذا هو ردنا الحقيقي على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لأن أخلاقنا لا تسمح لنا بالرد عليه كما شتم الرسول صلى الله عليه وسلم".

من جهته قال محمد رعد، وهو صاحب متجر في سوق البلدة القديمة في الموصل: "هذه مبادرة من سوق البهارات، لقد صنعنا هذا لمولد النبي. هناك شاورما وعصير وشوكولاتة وكل ذلك من أجل روح الرسول. الاحتفال يتزامن مع تصريحات ماكرون في فرنسا، لقد أهانوا النبي، النبي هو رجل الأمة الموثوق به".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد تعهد مؤخرا بمواصلة دعم الرسوم الكاريكاتورية، وحتى تلك التي يعتبرها المسلمون مسيئة للرسول، باسم حرية التعبير.