حفل زفاف وعيد ميلاد يتسببان بإصابة 56 شخصا بكورونا وبعزل 300 في نيويورك

في ظل جائحة كورونا قد يبلغ استهتار البعض حد الإقدام على خطوات غير محسوبة العواقب مثل إقامة الحفلات التي تجمع العشرات وتتسبب في تفشي فيروس كورونا بشكل أكبر.

ففي مدينة نيويورك الأمريكية أدى حفلان منفصلان -حفل زفاف وحفل عيد ميلاد- إلى إصابة أكثر من خمسين شخص بكورونا، بالإضافة إلى فرض العزل الصحي على 300 شخص.

وذكر رئيس مقاطعة سوفولك التابعة لنيويورك، ستيفن بالون، الأربعاء، أن حفل زفاف أقيم في المقاطعة ضم 91 شخصا، قد سجل إصابة 30 شخصا منهم بكوفيد-19، فيما أجبر قرابة 160 شخصا على الخضوع لحجر صحي.

وقال بالون أن الحفل الذي أقيم في 17 من تشرين الأول/ أكتوبر بأحد نوادي المقاطعة، كان خرقا للإجراءات الصحية المعمول بها في ظل تفشي الوباء والتي تمنع تواجد أكثر من 50 شخصا في غرفة أو مكان واحد.

وفرضت السلطات غرامة مالية على منظمي الحفل بلغت 17 ألف دولار.

وفي حفل منفصل شهدته المقاطعة في نفس اليوم أحيا مجموعة من الشباب حفل عيد ميلاد ضم 50 مشاركا وفق ذات المسؤول.

وكانت نصف نتائج فحوصات كوفيد-19 التي أجريت على من حضروا الحفل إيجابية وبلغت عدد الإصابات 26 إصابة، كما تم فرض حجر صحي على 132 شخصا كانوا على تواصل مع المصابين.

وذكر بالون أنه لم يتم تغريم منظمي حفلة عيد الميلاد لعدم خرق المنظمين للإجراءات المتبعة، غير أنه أكد أن الفيروس ينتشر بسرعة في حالة ما لم يتم احترام قواعد التباعد الإجتماعي.