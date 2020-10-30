شاهد: رافعة في مهب الرياح قرب موقع بناء ناطحة سحاب في نيويورك

قال مسؤولون أمريكيون إن حطاما تساقط من ناطحة سحاب أوشكت عملية بنائها على الانتهاء في مدينة نيويورك، عندما تغير اتجاه رافعة بفعل قوة الرياح، دون أن تسجل إصابات جراء ذلك.

وأظهرت لقطات مصورة كيف بدأ أعلى الرافعة في الدوران وسط طقس ممطر، قرب المبنى الذي يبلغ ارتفاعه أكثر من 426 مترا في مانهاتن. وقد تدخلت فرق الطوارئ على عين المكان لتتأكد من ثبات الرافعة، حيث تعطلت حركة المرور، وتم تغيير مسارات قطارات الأنفاق.