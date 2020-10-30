وكالة الفضاء الأوروبية تؤجل إطلاق صاروخ "أريان 6" إلى الفصل الثاني من 2022

أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية الخميس إرجاء الإطلاق الافتتاحي للصاروخ "أريان 6" إلى الفصل الثاني من 2022 بسبب صعوبات تقنية فاقمتها تداعيات جائحة كوفيد-19.

وقال مدير النقل الفضائي الأوروبي في الوكالة دانيال نويشفاندر في إيجاز صحافي، إن "موعد الرحلة الافتتاحية لأريان 6 سيكون في الربع الثاني من 2002"، بعدما كان أرجىء للمرة الأولى إلى النصف الثاني من 2021.

واتخذ القرار خلال اجتماع لمجلس الوكالة عقد الأربعاء والخميس، وأقر أيضاً تحديد حزيران/يونيو 2021 موعداً لأول إطلاق صاروخ "فيغا-سي" الصغير، على ما أفاد نويشفاندر.

وأضاف "لدينا صعوبات تقنية، والوضع زاد تدهوراً بفعل كوفيد-19".