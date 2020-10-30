مارك زوكربرغ يحذر من اضطرابات مدنية في انتظار نتائج الانتخابات الأمريكية

حذّر مؤسس فيسبوك مارك زوكربرغ الخميس من احتمال حدوث اضطرابات مدنية بعد فرز الأصوات في الانتخابات الأميركية التي ستكون "اختباراً" للشبكة الاجتماعية.

وأعرب زوكربرغ عن قلقه هذا خلال تحدثه عن الإجراءات الوقائية ضد المعلومات المضللة والتأثير على الناخبين عبر الموقع الذي يسعى إلى تجنب التضليل الذي حصل قبل أربع سنوات.

وقال زوكربرغ الذي تم استجوابه خلال جلسة في مجلس الشيوخ الأميركي في وقت سابق من هذا الأسبوع "أنا قلق من أنه مع الانقسام الشديد في بلادنا واحتمال أن تستغرق نتائج الانتخابات أياماً أو أسابيع، قد تحصل اضطرابات مدنية"، وأضاف "نظرا إلى هذا الأمر، تحتاج الشركات مثل شركتنا إلى عدم تكرار ما فعلناه من قبل".

وقد أفسد الارتباك الذي حدث في وقت مبكر من هذا الأسبوع بشأن الإعلانات السياسية على فيسبوك، بداية ما كان من المفترض أن تكون فترة تهدئة قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر.

واشتكى الحزبان المتنافسان من أن "فيسبوك" يقوّض جهود الحملة ضد التضليل بعد ظهور عيوب في ما خص حظر الإعلانات السياسية المدفوعة الجديدة التي يتم نشرها في الأسبوع الذي يسبق يوم الانتخابات.