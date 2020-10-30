12 قتيلاً وأكثر من 400 جريح في تركيا جراء زلزال قوي

قتل 12 شخصاً وأصيب أكثر من 400 بجروح في تركيا الجمعة عندما ضرب زلزال قوي الساحل الغربي للبلاد وأجزاء من اليونان.

وكان وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة قد أعلن في تغريدة في وقت سابق مقتل أربعة أشخاص، قائلاً "مع الأسف، قضى أربعة من مواطنينا في الزلزال" الذي دمر مبان في مدينة إزمير الساحلية.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن زلزالاً بقوة سبع درجات ضرب قبالة الساحل الغربي لتركيا ، وأشارت التقارير الأولية إلى تعرّض مبان لأضرار كبيرة.

وأفادت الهيئة أنه تم تسجيل الزلزال على بعد 14 كلم قبالة بلدة نيون كارلوفاسيون على جزيرة ساموس في بحر إيجه.

وأشارت الوكالة المتخصصة بالكوارث التابعة للحكومة التركية الى أن قوة الزلزال الذي ضرب على عمق 16,5 كلم بلغت 6.6 درجات.

هذا وأفاد مركز رصد الزلازل التابع لليونان، أن زلزال بقوة 6.6 درجات ضرب الجمعة المنطقة الواقعة قبالة جزيرة ساموس اليونانية في بحر إيجه.

وشعر سكان جزيرة كريت والعاصمة اليونانية أثينا بالزلزال، وفي البداية لم ترد أي تقارير عن سقوط ضحايا، إلا أن السلطات أعلنت عن مقتل شخصين لاحقاً في جزيرة ساموس بانهيار جدار جراء الزلزال.

وتعهد وزيرا خارجية تركيا واليونان مساعدة بعضهما البعض في أعقاب الزلزال، رغم النزاع القائم بين البلدين حول حقوق التنقيب عن مصادر الطاقة في شرق المتوسط.

وقالت الخارجية التركية إن "وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس اتصل بوزيرنا مولود تشاوش أوغلو للتعبير عن الدعم له، وأكد الوزيران استعدادهما لمساعدة بعضهما البعض إذا لزم الأمر".