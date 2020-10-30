شاهد: اهتزاز سكن عائلي في إزمير وذعر وسط سكانه بسبب قوة الزلزال

تسبب زلزال قوي ضرب بحر إيجه بين الساحل التركي وجزيرة ساموس اليونانية الجمعة في مقتل 14 شخصا على الأقل وإصابة المئات. وأظهرت لقطات تمّ التقاطها بواسطة كاميرا صغيرة داخل أحد المنازل بمدينة إزمير التركية قوة الزلزال الذي هز المنزل العائلي وألحق به أضرارا مادية. وقُتل ما لا يقل عن 12 شخصًا في إزمير، ثالث أكبر مدينة في تركيا، بينهم شخص غرق، وفقًا لرئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية.

كما تسبب الزلزال في حدوث موجات مد عاتية ضربت منطقة سفيريهيسار جنوب إزمير، المدينة الواقعة في غرب تركيا، والتي كانت الأكثر تضررا، بين المدن وفقا لمرصد كانديلي ومقره اسطنبول ومعهد أبحاث الزلازل.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، متحدثا في اسطنبول، إن 438 أصيبوا جراء الزلزال وخضع خمسة منهم لعمليات جراحية ويوجد ثمانية مصابين في وحدة العناية المركزة.

وقال حاكم إزمير يافوز سليم كوسغر إن 70 شخصًا على الأقل تم إنقاذهم من المباني المدمرة. وحسب السلطات المحلية في مدينة إزمير فقد دمر الزلزال عدة منازل ومبان.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ إن جهود البحث والإنقاذ لا تزال جارية في 17 مبنى على الأقل. وبلغت شدة الزلزال 6.9 درجات على سلم ريختر حيث شعر به الناس عبر الجزر اليونانية الشرقية وحتى العاصمة اليونانية أثينا وبلغاريا.