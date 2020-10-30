حرم انتشار فيروس كورونا الملايين من الاستمتاع من الاحتفال بأعياد واحتفالات سنوية مثل عيد الهالوين .

لكن اهتدت شركة خاصة لتنظيم النشاطات في مانشستر البريطانية إلى إحياء الهالوين بطريقة خاصة وذلك من خلال اقامة عروض مخيفة بمحطات طلب الطعام السريع "الدريف إن" تحت مسمى "المدينة المخيفة".

ويقوم ممثلون يرتدون أزياء تنكرية باستقبال الزبائن في جو وأصوات مخيفة دون أن يخرج الزبائن من سياراتهم احتراما لقواعد التباعد الإجتماعي.