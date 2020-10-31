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المملكة المتحدة

بريطانيا تفرض قيودا على تصدير اللقاحات ضد الانفلونزا

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بقلم:  يورونيوز
صورة من الأرشيف
صورة من الأرشيف   -   حقوق النشر  Ted S. Warren/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
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أعلنت الحكومة البريطانية الجمعة إعادة فرض قيود على تصدير اللقاحات ضد الانفلونزا لضمان توفر أعداد كافية منها لمواطنيها.

وقالت وزارة الصحة في بيان إنها "اتخذت هذا الإجراء كرد فعل على الطلب الكبير للقاحات ضد الانفلونزا من دول أخرى".

وأوضح وزير الصحة مات هانكوك أن هذا الإجراء "سيحمي تزودنا باللقاحات ضد الانفلونزا في إطار خططنا لتوفير 30 مليون لقاح ضد الانفلونزا قبل حلول فصل الشتاء غير المسبوق".

ومُدد برنامج اللقاحات المجانية ضد الانفلونزا هذا العام في إنكلترا بسبب جائحة كوفيد-19. وتسعى السلطات الصحية إلى خفض مخاطر الوفاة في حالة الإصابة بفيروسين معا (الانفلونزا وكوفيد-19) وتجنب إثقال كاهل المستشفيات.

والأشخاص المصابون بالفيروسين معا مهددون أكثر بمرتين بالوفاة جراء كوفيد-19، وفق ما أفادت دراسة لجهاز الصحة العام في إنكلترا الشهر الماضي.