يورونيوز مع النجوم على السجادة الحمراء في ختام مهرجان الجونة السينمائي 2020

أسدلت الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي الستار على آخر لياليها، بعد تسعة أيام حافلة بالأفلام والنقاشات وإطلالات النجوم الفاتنة.

على ضفاف البحر الأحمر، اجتمع عدد كبير من النجوم والضيوف لإحياء نسخة هذا العام من المهرجان رغم الظرف الصحي الذي يرزح تحته العالم أجمع، والذي تسبب بحضور عالمي أقل من المعتاد، ليكون بذلك أول حدث من نوعه في الشرق الأوسط خلال عام 2020.

حفل الختام شهد عرض فيلم ?Aida, Quo Vadis للمخرجة ياسميلا زبانيك التي فازت بجائزة النجمة الذهبية لأفضل فيلم روائي طويل. يحكي الفيلم قصة عايدة، مترجمة الأمم المتحدة، التي تحاول إنقاذ أسرتها خلال حرب البوسنة عام 1995.

كما انتزعت كوثر بن هنية، المخرجة التونسية، جائزة أفضل فيلم روائي عربي عن فيلمها "الرجل الذي باع جلده"، والذي يحكي قصة لاجئ سوري يسعى للوصول إلى أوروبا، وفي سبيل ذلك يقبل أن يرسم على ظهره أحد أشهر الفنانين المعاصرين وشماً، ليتحول جسده إلى لوحة فنية، ويبدأ بعدها الشاب بمساءلة فكرة الحرية مجدداً.

هذه الدورة من المهرجان شهدت مشاركة 63 فيلماً طويلاً و18 فيلماً قصيراً.

يورونيوز كان لها وقفات مع النجوم على السجادة الحمراء:

أصالة نصري: الحياة الاجتماعية جزء من تكويننا النفسي

وصفت المطربة السورية أصالة نصري الإنسان بالكائن الاجتماعي الذي تشكل الحياة الاجتماعية جزءاً من تكوينه النفسي، هذا الجزء المسؤول عن الراحة والاستقرار والطموح والشغف بالحياة، لذا هي ترى أن هذه الفعاليات والأحداث ضرورة حتمية للفنانين.

وقالت أصالة إنها لم تعاني من الملل فعلاً خلال فترة تفشي فيروس كورونا، لأنها كانت منشغلة بالعمل على ألبومها الخليجي، وأكدت مجدداً على أن الجلوس والاختباء في المنزل يجلب الـ"مرض".

وعن ألبومها الخليجي الجديد قالت أصالة إنها لطالما أصدرت ألبومات خليجية إضافة إلى المصرية منذ بداياتها، وأقرت بتقصيرها لفترة بشأن الأعمال الخليجية، لكنها لفتت إلى تدارك ذلك والعودة إلى ما كانت عليه في البدايات حيث شكلت أغنياتها الخليجية أساساً في مسيرتها ونجاحها مع الجمهور.

وعبرت عن سعادتها بأغنياتها الخليجية وفخرها بها وغنائها لها بشغف غير عادي، مشيرة إلى أنها أطلقت ألبوم "لا تستسلم" في الوقت المناسب، وهي تحضر حالياً لألبومها المصري الجديد.

وعند سؤالها عن أغنية "رفقاً"، رفضت أصالة التعليق على الجدل الذي أشعلته الأغنية في العالم العربي بسبب كلماتها التي وصفها البعض بأنها تنتقص من المرأة، في حين استنكر البعض الآخر استخدام عبارة في الأغنية وردت في حديث نبوي.

أصالة نصري يورونيوز

سميح ساويرس: عملية اتخاذ قرار إقامة المهرجان تمت على مراحل

قال رجل الأعمال المصري ومؤسس مهرجان الجونة السينمائي سميح ساويرس إن قرار إقامة المهرجان اتخذ على مراحل.

أول خطوة كانت تستوجب التأكد من إقامة ونجاح مهرجاني البندقية وسان سيباستيان، لتتمثل الخطوة الثانية بالتوجه إلى الدولة والجهات المعنية فيها للحصول على الضوء الأخضر.

وقال ساويرس إنه بعد الحصول على الموافقة، لم يبق إلا العوائق اللوجستية المتعلقة بسفر الضيوف، لكنه أكد أنهم نجحوا رغم ذلك، فالمهرجان استقبل نحو 260 شخصاً أجنبياً قدموا من الخارج.

ولفت ساويرس إلى أن القرار الأساسي والأهم كان قرار وزارة الصحة المعنية بالأزمة الحالية، وقال إنه فوجئ ليس فقط بالموافقة والتعاون، بل بأن الوزارة كانت شريكاً كاملاً في تنظيم الإجراءات وتوفير عيادات متنقلة في عين المكان.

سميح ساويرس يورونيوز

إلهام شاهين: أفلام هذا العام من الأجمل

قالت الفنانة المصرية إلهام شاهين أن أكثر ما لفتها في دورة هذا العام هي الأفلام، فهذه الدورة كانت من الأجمل بالنسبة للأفلام المعروضة برأيها.

وقالت إلهام إن مع خروجها من كل فيلم كانت تعتقد أنه الأفضل وأنه لن يكون هناك آخر يتفوق عليه، لتفاجأ بفيلم بعد فيلم.

ولفتت الفنانة إلى أن الأفلام هذا العام منتقاة بعناية وأن السينما المجتمعية لها نصيب الأسد، في إشارة إلى المشاكل التي تعاني منها المجتمعات في كل العالم على حد قولها.

إلهام شاهين يورونيوز

محمد الصغير: وفقنا بين العمل والصحة

قال مصفف شعر المشاهير محمد الصغير إنه وفريقه استطاعوا تجاوز التحدي الصحي الذي واجهه المهرجان هذا العام.

وقال الصغير: "لدينا تعليمات احترازية من وزارة الصحة ولدينا تعليمات من إدارة المهرجان وحمداً لله استطعنا التوفيق، نشرنا معقمات في كل مكان، والشباب العاملون كانوا يرتدون الكمامات، ولم نواجه مشكلة".

محمد الصغير يورونيوز

أروى جودة.. من قال إن الكمامة مفسدة للأناقة؟

عند سؤالها عن إطلالاتها خلال المهرجان، وبالتحديد عن الكمامات المطرزة التي ارتدتها ولفتت الأنظار، قالت الممثلة المصرية أروى جودة إن الفكرة بالأساس كانت فكرة أختها.

أروى وأختها اختارتا الجمع بين فكرتي الكمامة واليشمك في محاولة لمجاراة فساتين السجادة الحمراء دون التضحية بالصحة لصالح الأناقة.

أروى جودة يورونيوز

جدير بالذكر أيضاً أن للمهرجان منصة لتمويل ودعم صانعي الأفلام الشباب.

تم اختيار المشاريع التي تتناول موضوعات النضال السياسي ، والإنسانية ، وتمكين المرأة من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.