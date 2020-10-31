اليونان تفرض حجراً جزئياً اعتباراً من الثلاثاء للحد من انتشار كورونا

أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس عن فرض حجر جزئي اعتباراً من الثلاثاء للتصدي للموجة الثانية من وباء كوفيد-19، يشمل منع تجول ليليا وإغلاق الحانات والمطاعم في أثينا ومدن أخرى.

وقال رئيس الوزراء في رسالة متلفزة للأمة السبت "إنها إجراءات حجر مثل تلك التي فرضت في الربيع".

وأضاف أن "الإجراءات ستبدأ عند الساعة السادسة (04,00 بتوقيت غرينتش) الثلاثاء"، موضحا أنه "سيتم حظر حركة المرور بعد منتصف الليل وحتى الساعة الخامسة (03,00 بتوقيت غرينتش)".

وشدد ميتسوتاكيس على ضرورة "التحرك الآن" لتجنب أن يتجاوز الوضع طاقة وحدات العناية المركزة.

وسجلت في اليونان البلد الاقل تضرراً من شركائه الأوروبيين بفيروس كورونا المستجد، أكثر من 37 ألف إصابة بكوفيد-19 منذ ظهور الوباء في نهاية شباط/ فبراير الماضي، و620 وفاة.

وتقول الإدارة الصحية إن أكثر من مئة شخص يعالجون في الإنعاش حاليا يبلغ معدل أعمارهم 65 عاما.

وكانت اليونان قد فرضت الأسبوع الماضي في مواجهة الموجة الثانية للوباء، حظر تجول بين الساعة 22,30 بتوقيت غرينتش والساعة 03,00 بتوقيت غرينتش لمدة أسبوعين في أثينا وتيسالونيكي، أكثر مدينتين في البلاد تضرراً بالوباء ويعيش فيهما تقريبا نصف السكان البالغ عددهم 10,9 ملايين نسمة.